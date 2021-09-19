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الرياض تتصدر القائمة.. 26 ألف مخالفةً للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا خلال أسبوع

الرياض تتصدر القائمة.. 26 ألف مخالفةً للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=1031819

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” حيث بلغت (26050) مخالفة وذلك للفترة من 5 / 2 / 1443هـ  حتى 11 / 2 / 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ (9657)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(3300)، ثم منطقة مكة المكرمة بـ(2633)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(2310)، ومنطقة القصيم بـ(2184)، ومنطقة حائل بـ(1957)، ومنطقة الجوف بـ(1532)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(836)، ومنطقة تبوك بـ(548)، ومنطقة عسير بـ(371)، ومنطقة الباحة بـ(350)، ومنطقة جازان بـ(269)، ومنطقة نجران بـ(103).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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