احدث الأخبار

شاهد.. مراسم تشييع جثمان بوتفليقة على مدرعة مغطاة بالورود
دولي
 متحدث “الملكية الفكرية”: المملكة دعت لجعل اللقاحات مُتاحة عالمياً وبأسعار معقولة
محليات
 “متحدث التجارة”: إلزام المنشآت بتطبيق “باركود” إدارة التجمعات.. وغرامة تصل لـ200 ألف حال المخالفة
أبرز المواد
 متحدث “الصحة”: المخاطر على من تلقى جرعتين قليلة جداً (فيديو)
محليات
 الإمارات..طالب يستعين بالشرطة ضد والده بعد إجباره على دخول كلية محددة
منوعات
 رسمياً.. النصر يستغني عن خدمات مينيز بعد الهزيمة من الاتحاد 
أبرز المواد
 الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة يوارى الثرى بمقبرة العالية
أبرز المواد
 “التجارة”: لن نتهاون مع أي تخفيضات وهمية باليوم الوطني(فيديو)
محليات
 الصحة: 90% ممن هم في العناية المركزة لم يستكملوا التحصين
أبرز المواد
 هل الجرعة الواحدة تكفي للحماية من متحورات كورونا؟.. الصحة تُجيب
أبرز المواد
 الصحة: مسؤوليتك أمام وطنك تتطلب المسارعة باستكمال التحصين (فيديو )
أبرز المواد
 الصحة: افرحوا بيومكم الوطني وطبقوا الإجراءات الوقائية
أبرز المواد
شاهد.. مراسم تشييع جثمان بوتفليقة على مدرعة مغطاة بالورود

شاهد.. مراسم تشييع جثمان بوتفليقة على مدرعة مغطاة بالورود

دولي
متحدث “الملكية الفكرية”: المملكة دعت لجعل اللقاحات مُتاحة عالمياً وبأسعار معقولة

متحدث “الملكية الفكرية”: المملكة دعت لجعل اللقاحات مُتاحة عالمياً وبأسعار معقولة

محليات
“متحدث التجارة”: إلزام المنشآت بتطبيق “باركود” إدارة التجمعات.. وغرامة تصل لـ200 ألف حال المخالفة

“متحدث التجارة”: إلزام المنشآت بتطبيق “باركود” إدارة التجمعات.. وغرامة تصل لـ200 ألف حال المخالفة

أبرز المواد
متحدث “الصحة”: المخاطر على من تلقى جرعتين قليلة جداً (فيديو)

متحدث “الصحة”: المخاطر على من تلقى جرعتين قليلة جداً (فيديو)

محليات

شاهد.. مراسم تشييع جثمان بوتفليقة على مدرعة مغطاة بالورود

شاهد.. مراسم تشييع جثمان بوتفليقة على مدرعة مغطاة بالورود
http://almnatiq.net/?p=1031823
المناطق ـ وكالات:

بدأت مراسم جنازة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأحد، في حضور العديد من الشخصيات العام بالبلاد.

 

وجرى قطع الطرق المؤدية إلى المقبرة للسماح للموكب الرسمي بالوصول إلى مقبرة العالية في الجزائر العاصمة.

 

وعبر موكب الجنازة نحو 30 كلم بين منطقة زرالدة في غرب الجزائر العاصمة، حيث كان يقيم الرئيس الراحل منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، ومقبرة العالية التي تبعد حوالى 10 كلم من وسط العاصمة.

 

وأظهرت لقطات تلفزيونية، نقل الجثمان على عربة مدفع تجرها آلية مدرعة غطتها الورود.

 

روابط ذات صلة

الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة يوارى الثرى بمقبرة العالية

الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة يوارى الثرى بمقبرة العالية
وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عامًا

وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عامًا
وزير الخارجية يكشف تفاصيل لقاءه بالرئيس الجزائري (فيديو)

وزير الخارجية يكشف تفاصيل لقاءه بالرئيس الجزائري (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*