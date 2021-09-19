شاهد.. مراسم تشييع جثمان بوتفليقة على مدرعة مغطاة بالورود

المناطق ـ وكالات:

بدأت مراسم جنازة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأحد، في حضور العديد من الشخصيات العام بالبلاد.

وجرى قطع الطرق المؤدية إلى المقبرة للسماح للموكب الرسمي بالوصول إلى مقبرة العالية في الجزائر العاصمة.

وعبر موكب الجنازة نحو 30 كلم بين منطقة زرالدة في غرب الجزائر العاصمة، حيث كان يقيم الرئيس الراحل منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، ومقبرة العالية التي تبعد حوالى 10 كلم من وسط العاصمة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية، نقل الجثمان على عربة مدفع تجرها آلية مدرعة غطتها الورود.