خلال أسبوع.. ضبط أكثر من 700 مخالفة ضريبية بعدة قطاعات

محررو المناطق

ضبطت الفرق الرقابية والتفتيشية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 700 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وذلك عبر أكثر من 5 آلاف زيارة تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وتنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم إصدار فواتير ضريبية، وتحصيل ضريبة أعلى من النسبة المستحقة، إضافة إلى عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة.

وضُبطت هذه المخالفات في عدد من القطاعات أبرزها “التجزئة، والصحة، والتعليم، والخدمات العامة، والعقارات، والورش، والتبغ ومشتقاته”.