انفجار مدوي يضرب شركة نفط إيرانية غرب الأحواز

وقع انفجار مدوي، اليوم الأحد، داخل شركة نفطية في مدينة الحويزة غرب منطقة الأحواز.

وقالت وكالة “فارس” الإيرانية، إن الانفجار وقع في أنبوب غاز أسفر عن مقتل شخصين.

وأضافت الوكالة: “لم يعرف سبب اشتعال النيران حتى الآن التي اندلعت ضمن المنطقة البحرية التابعة للجيش الإيراني في مدينة بوشهر” ، مضيفة أن فرق الطوارئ أخمدت النيران التي اشتعلت في المنطقة البحرية التابعة للجيش الإيراني في بوشهر ولم يصب أحد حتى الآن.

وجاءت الحادثة بعد ساعات من اشتعال حريق كبير عند مدخل مدينة بوشهر جنوب إيران التي تضم محطة” بوشهر” النووية، إذ أكدت إيران أن انفجارا وقع في منشأتها النووية المهمة “نطنز” كان عملا تخريبيا نفذته إسرائيل. وتعهدت طهران بالانتقام لهجوم بدا أنه أحدث فصول حرب تدور في الخفاء منذ وقت طويل، معتبرة أن الهدف من العمل هو استهداف قدرات إيران النووية.

وكانت إيران أعلنت أمس السبت، بدء تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة جديدة في نطنز، تعمل على تخصيب اليورانيوم بشكل أسرع.