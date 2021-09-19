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بعد إعلانها نتائج القبول النهائي.. 5 معلومات عن كلية الملك خالد العسكرية

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بعد إعلانها نتائج القبول النهائي.. 5 معلومات عن كلية الملك خالد العسكرية

بعد إعلانها نتائج القبول النهائي.. 5 معلومات عن كلية الملك خالد العسكرية
http://almnatiq.net/?p=1031860
محررو المناطق

كشفت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني، عن تجهيز بعض المعلومات الضرورية التي يحتاجها المتقدمون للتسجيل وشروط وتعليمات القبول أمام الراغبين في التقدم عبر موقع الكلية الرسمي.

 

وترصد صحيفة “المناطق” أبرز المعلومات حول الكلية وأهدافها، وكيفية الدراسة فيها من خلال التقرير التالي:

 

تأسست كلية الملك خالد العسكرية بناءً على الأمر السامي بإنشائها تحت هذا الاسم، استكمالاً لعملية إعداد وتخريج الضباط بالحرس الوطني، حيث بدأت بجناح المرشحين الذي افتتح عام 1358هـ، ثم تلته المدرسة العسكرية لتخريج الضباط التي افتتحت عام1393هـ.

 

وجرى افتتاح الكلية رسمياً تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حينما كان ولياً للعهد نيابة عن أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله.

 

وتخرج من الكلية الدفعة الأولى من طلبة الكلية في شهر شعبان 1405هـ، كما تم تخريج الدورة الأولى من دورة تأهيل الضباط الجامعيين في شهر شعبان 1406هـ، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله حينما كان ولياً للعهد.

 

وتتضمن المهام الرئيسية لكلية الملك خالد العسكرية (تعليم وتدريب الطالب ليكتسب الصفات التي تؤهله ليكون ضابطاً في الحرس الوطني).

 

آلية الدراسة بالكلية

 

وتبلغ مدة الدراسة بالكلية ثلاث سنوات موزعه على ستة فصول دراسية يستغرق كل فصل منها من 14 الى 16 أسبوعاً، ويبلغ عدد الساعات الدراسية (132) ساعة معتمده تؤهله للحصول على شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية.

 

ويعين المتخرج من الكلية على رتبة ملازم، وأما مدة الدراسة لدورة تأهيل الضباط الجامعيين فهي (29) أسبوعاً ذات منهج عسكري مكثف حيث تشتمل على (23) مادة عسكرية يمنح المتخرج بعدها شهادة إتمام دورة تأهيل الضباط الجامعيين.

 

مزايا الدراسة بالكلية

 

ويتمتع الطالب خلال فترة دراسته بالكلية بمجموعة من المزايا تتمثل في صرف مكافأة له تعادل نصف الراتب الشهري الأساسي للدرجة الأولى من رتبة ملازم، كما تتحمل الكلية النفقات الدراسية بمختلف أنواعها وشتى مجالاتها من كتب دراسية ونشرات ومراجع تعليمية وكراسات للتدريب،.

 

وتؤمن الكلية السكن الملائم للطلاب داخل مبانيها، حيث تتوفر لكل طالب غرفة مزودة بالأثاث اللازم، كما تتولى الكلية تأمين الزي العسكري والملابس الرياضية للطلاب، إلى جانب توفير وسائل نقل ملائمة حسب المهام المكلف بها.

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