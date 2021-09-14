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10 شروط لحصول المُتقاعدين على  “دعم ريف”

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10 شروط لحصول المُتقاعدين على  “دعم ريف”

10 شروط لحصول المُتقاعدين على  “دعم ريف”
http://almnatiq.net/?p=1031872
محررو المناطق

أوضح برنامج “ريف” شروط حصول المُتقاعدين على “دعم ريف”، وكذلك آلية التسجيل في منصة “ريف”.

 

وتضمنت الشروط التي أعلنها البرنامج:

 

ـ ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً

 

ـ ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 9 آلاف ريال

 

ـ ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج

 

ـ ألا يتجاوز إجمالي مبلغ الدعم المباشر 54 ألف ريال سنوياً لكافة البرامج

 

ـ تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة ووثائق معتبرة لدى البرنامج

 

ـ الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج

 

ـ أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلا في المنصة الإلكترونية

 

ـ استكمال البيانات الشخصية والفنية من خلال المنصة المخصصة لذلك

 

ـ رفع الطلب على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط

 

ـ حصول الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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