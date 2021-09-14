10 شروط لحصول المُتقاعدين على  “دعم ريف”

أوضح برنامج “ريف” شروط حصول المُتقاعدين على “دعم ريف”، وكذلك آلية التسجيل في منصة “ريف”.
وتضمنت الشروط التي أعلنها البرنامج:
ـ ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً
ـ ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 9 آلاف ريال
ـ ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج
ـ ألا يتجاوز إجمالي مبلغ الدعم المباشر 54 ألف ريال سنوياً لكافة البرامج
ـ تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة ووثائق معتبرة لدى البرنامج
ـ الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج
ـ أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلا في المنصة الإلكترونية
ـ استكمال البيانات الشخصية والفنية من خلال المنصة المخصصة لذلك
ـ رفع الطلب على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط
ـ حصول الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
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