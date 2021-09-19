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تأسيس أول نادٍ نسائي لكرة القدم في جازان (فيديو)

تأسيس أول نادٍ نسائي لكرة القدم في جازان (فيديو)

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تأسيس أول نادٍ نسائي لكرة القدم في جازان (فيديو)

تأسيس أول نادٍ نسائي لكرة القدم في جازان (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1031876
محررو المناطق

سجل نادي “التهامي” اسمه كأول نادٍ رياضي يؤسس فريقاً نسائياً لكرة القدم بشكل رسمي بمنطقة جازان.

 

وانضم النادي بذلك إلى أندية الرياض، والشرقية، وجدة، في إطار تأسيس الفرق النسائية لكرة القدم.

 

وتقود مدربة وطنية مُتخصصة في المجال الرياضي تدريبات الفريق النسائي، والتي انطلقت بمشاركة 18 لاعبة من مواليد 2001، و2002 على ملعب رياضي خاص ومغلق.

 

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