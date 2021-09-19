فيديو.. المرور يوثق جهود تعليم فنون ومهارات القيادة للنساء

فيديو.. المرور يوثق جهود تعليم فنون ومهارات القيادة للنساء

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فيديو.. المرور يوثق جهود تعليم فنون ومهارات القيادة للنساء

فيديو.. المرور يوثق جهود تعليم فنون ومهارات القيادة للنساء
http://almnatiq.net/?p=1031883

نشر الحساب الرسمي للمرور، مقطع فيديو، حول جهود تعليم القيادة للنساء، حيث أظهر لقطات من داخل مدرسة تعليم القيادة للنساء في جنوب منطقة حائل.

وأكد المرور السعودي، أن العمل متواصل لتطوير مدارس تعليم القيادة في كافة مناطق المملكة.

ووثق المقطع العمل المتواصل لتعليم النساء مهارات قيادة السيارات وقواعد المرور وتوفيق كل الخدمات للنساء القادمات لتعلُّم فنون ومهارات قيادة المركبات.

كما أظهر المقطع إقبال النساء والفتيات على مركز تعليم القيادة جنوب منطقة حائل لاكتساب مهارات قيادة السيارات.

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