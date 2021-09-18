خبير تغذية يحذر من تناول مكملات فيتامين “د” لهذا السبب

خبير تغذية يحذر من تناول مكملات فيتامين “د” لهذا السبب

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خبير تغذية يحذر من تناول مكملات فيتامين “د” لهذا السبب

خبير تغذية يحذر من تناول مكملات فيتامين “د” لهذا السبب
http://almnatiq.net/?p=1031886

أكد أخصائي التغذية ويتني كراوتش أن تناول مكملات فيتامين (د) غير المقترن بمجموعة مهمة من الأطعمة من المحتمل أن لا يمكّن جسمك من امتصاص الفوائد الهائلة له بشكل كامل.

وأوضح كراوتش لموقع ” Eat This Not That ” الطبي التخصصي أن تناول فيتامين “د” أو تضمينه في نظامك الغذائي يوفر العديد من المزايا للبقاء بصحة جيدة

وحسب الموقع، أفاد موقع “مايو كلينك” التخصصي بضرورة أن يحصل كل شخص يتراوح عمره بين عام واحد و 70 عامًا على 600 وحدة دولية (IUs) من فيتامين (د) يوميًا. وانه بعد سن الـ 70 يجب أن تزيد هذه الكمية إلى 800 وحدة دولية

ونقل الموقع عن “MindBodyGreen” قوله أن فيتامين “د” هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون؛ وهذا يعني أنه على عكس بعض الفيتامينات الأخرى لا يذوب عندما يكون مصحوبًا بالماء. وبدلاً من ذلك يجب أن يقترن بالدهون ليتم توزيعها بشكل صحيح وامتصاصها من قبل الجسم

وينصح كراوتش بأن تكون الدهون التي نستهلكها جنبًا إلى جنب مع فيتامين “د” “مفيدة”، معددا قسما منها مثل زيت الزيتون وزيت الأفوكادو وزيت الكتان كأمثلة على الدهون الصحية

أما عن كمية الدهون التي نحتاجها مع فيتامين “د” فقد اقترحت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2013 أن الأطعمة التي تحتوي على حوالى 10 غرامات من الدهون قد تدعم الامتصاص المثالي لفيتامين د.

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