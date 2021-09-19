هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن توفر وظائف شاغرة بفرعها بالرياض

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن توفر وظائف شاغرة بفرعها بالرياض

وظائف
خبير تغذية يحذر من تناول مكملات فيتامين “د” لهذا السبب

خبير تغذية يحذر من تناول مكملات فيتامين “د” لهذا السبب

منوعات
فيديو.. المرور يوثق جهود تعليم فنون ومهارات القيادة للنساء

فيديو.. المرور يوثق جهود تعليم فنون ومهارات القيادة للنساء

أبرز المواد
أول تعليق من مانو مينيز بعد إقالته رسمياً من تدريب النصر

أول تعليق من مانو مينيز بعد إقالته رسمياً من تدريب النصر

الرياضة

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن توفر وظائف شاغرة بفرعها بالرياض

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن توفر وظائف شاغرة بفرعها بالرياض
http://almnatiq.net/?p=1031892
محررو المناطق

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين في عدة تخصصات؛ للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

 

وبيّنت أن الوظائف المتاحة تتضمن مسؤول تخطيط رأس المال البشري والتطوير التنظيمي، ومسؤول أعمال وبرامج رأس المال البشري، ومسؤول التقارير الاقتصادية، ومسؤول مركز رعاية الموظفين، ومسؤول المشاركة والثقافة.

 

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

https://careers.gazt.gov.sa/search/?createNewAlert=false&q=&locationsearch

روابط ذات صلة

تأسيس أول نادٍ نسائي لكرة القدم في جازان (فيديو)

تأسيس أول نادٍ نسائي لكرة القدم في جازان (فيديو)
خلال أسبوع.. ضبط أكثر من 700 مخالفة ضريبية بعدة قطاعات

خلال أسبوع.. ضبط أكثر من 700 مخالفة ضريبية بعدة قطاعات
أساء إلى عضوة بالشورى.. المحكمة تفرض 3 عقوبات على محام

أساء إلى عضوة بالشورى.. المحكمة تفرض 3 عقوبات على محام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*