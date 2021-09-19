هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن توفر وظائف شاغرة بفرعها بالرياض

محررو المناطق

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين في عدة تخصصات؛ للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

وبيّنت أن الوظائف المتاحة تتضمن مسؤول تخطيط رأس المال البشري والتطوير التنظيمي، ومسؤول أعمال وبرامج رأس المال البشري، ومسؤول التقارير الاقتصادية، ومسؤول مركز رعاية الموظفين، ومسؤول المشاركة والثقافة.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

https://careers.gazt.gov.sa/search/?createNewAlert=false&q=&locationsearch