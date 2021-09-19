أول تعليق من مانو مينيز بعد إقالته رسمياً من تدريب النصر

محررو المناطق

وجه المدير الفني المقال من تدريب فريق النصر مانو مينيز، اليوم الأحد، رسالة إلى جماهير ولاعبي الفريق عقب إقالته بشكل رسمي من تدريب الفريق.

وقدم مينيز الشكر للجماهير ولاعبي النصر على الوقت الذي قضاه معهم، وكذلك لشعب المملكة على الاستقبال الجميل.

وشدد على أنه تعلم الكثير خلال الفترة التي قضاها في تدريب الفريق الأول بنادي النصر.

وكلفت إدارة نادي النصر، البرازيلي مارسيلو سيزار مساعد المدرب المُقال مانو مينيز بالإشراف على تدريب الفريق الأول بشكل مؤقت.

وكانت مصادر قد كشفت عن استقرار إدارة تادي النصر على تعيين المدرب الروماني أولاريو كوزمين مديراً فنياً للفريق الأول.

وأعلنت إدارة نادي النصر، بشكل رسمي إنهاء التعاقد رسميًا مع مدرب الفريق الأول البرازيلي مانو مينيز.

ويحتل فريق النصر المركز الثامن بجدول ترتيب فرق الدوري برصيد 6 نقاط من انتصارين فقط في 4 مباريات خاضها حتى الآن.