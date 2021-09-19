كوزمين الأقرب.. تعرف على قائمة المرشحين لتدريب النصر

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تبحث إدارة نادي النصر، ملفات عدد من المدربين الأجانب للتعاقد مع أحدهم خلال الساعات المقبلة لقيادة الفريق الأول بديلاً للمدرب البرازيلي مانو مينيز الذي أعلن النادي إقالته رسمياً.

كوزمين الأقرب

وبدأ أولاريو كوزمين حياته الرياضية، كلاعب في عدد من الأندية الرومانية أشهرها فريق يونيفرسيتاتيا كريوفا، قبل أن يبدأ مسيرته التدريبية مع ناشيونال بوخارست عام 2000، ثم ستيوا بوخارست 2002 .

والتحق كوزمين بتدريب نادي الهلال في عام 2007، كما درب بعد ذلك نادي السد لموسمين حقق فيها كأس نجوم قطر، قبل أن يستقيل بعد تلك البطولة ثم انتقل لتدريب نادي العين الإماراتي.

بابلو جويدي

وتدرس إدارة النصر السيرة الذاتية للمدرب الأرجنتيني بابلو جويدي، والذي تولى سابقاً تدريب النادي الأهلي خلال الفترة بين يوليو 2018 وفبراير 2019.

ويعد جويدي متفرغاً حالياً وغير مرتبط مع أي فريق بعد رحيله عن كلوب تيجانا المكسيكي في إبريل الماضي.

رينيه فايلر

ويضع النصر السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادى الأهلى على رأس أولوياته لتولى مهمة تدريب الفريق بعد إقالة البرازيلي مانو مينز.

وتعد أيرز محطات فايلر على المستوى العربي تعيينه في أغسطس 2019 مديراً فنياً لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي المصري، قبل أن يتم إقالته في 1 أكتوبر 2020 وتعيين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بدلًا منه.

وكلفت إدارة نادي النصر، البرازيلي مارسيلو سيزار مساعد المدرب المُقال مانو مينيز بالإشراف على تدريب الفريق الأول بشكل مؤقت.

وأعلنت إدارة نادي النصر، بشكل رسمي إنهاء التعاقد رسميًا مع مدرب الفريق الأول البرازيلي مانو مينيز.

ويحتل فريق النصر المركز الثامن بجدول ترتيب فرق الدوري برصيد 6 نقاط من انتصارين فقط في 4 مباريات خاضها حتى الآن.