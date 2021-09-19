“الربيعة” يبحث الوضع الإنساني في اليمن مع منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة

“الربيعة” يبحث الوضع الإنساني في اليمن مع منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة

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“الربيعة” يبحث الوضع الإنساني في اليمن مع منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة

“الربيعة” يبحث الوضع الإنساني في اليمن مع منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة
http://almnatiq.net/?p=1031917

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض اليوم، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن السيد وليام ديفيد جريسلي.

وجرى خلال اللقاء بحث الوضع الإنساني في اليمن والجهود الإغاثية والإنسانية المبذولة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق في ظل الأزمة الإنسانية الصعبة التي يمر بها.

وأعرب جريلسي عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع مركز الملك سلمان للإغاثة وتقديره لدور المركز المهم والبارز في اليمن، مشيدا بالآلية الاحترافية التي يعمل بها المركز في تقديم المساعدات وتنفيذ مختلف البرامج والمشاريع الإنسانية والإغاثية.

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