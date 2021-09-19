اتجاه لتأجيل مباراتي النصر والهلال أمام الطائي والفيحاء

اتجاه لتأجيل مباراتي النصر والهلال أمام الطائي والفيحاء

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اتجاه لتأجيل مباراتي النصر والهلال أمام الطائي والفيحاء

اتجاه لتأجيل مباراتي النصر والهلال أمام الطائي والفيحاء
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محررو المناطق

كشفت مصادر عن وجود توجه لدى لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين للموافقة على تأجيل مباراة لكل من فريقي النصر والهلال؛ لإتاحة الفرصة للفريقين للاستعداد لمباريات نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

 

وقالت المصادر، إن لجنة المسابقات بصدد الموافقة على تأجيل مواجهتي الطائي والنصر، والفيحاء والهلال، بناءً على طلب من إدارتي النصر والهلال.

 

وكانت تقارير صحفية، قد كشفت عن تقديم إدارة الهلال خطاب رسمي إلى لجنة المسابقات طلبت فيه تأجيل مباراتي فريقها أمام الفيحاء في 28 من الشهر الجاري، وأمام الحزم في الثاني من أكتوبر القادم.

 

وتأتي رغبة الهلال في تأجيل المباراتين من أجل الاستعداد والتجهيز لمباراة الدور نصف النهائي بدوري أبطال آسيا.

 

ويعاني الهلال من غياب بعض لاعبيه بسبب الإصابات المتلاحقة، فيما يمر النصر بمرحلة صعبة في ظل إقالة مدربه مانو مينيز من تدريب الفريق الأول وتعيين مساعده سيزار بشكل مؤقت لحين الاستقرار على مدرب جديد.

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