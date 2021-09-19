خبيرة تغذية تنصح بممارسة هذه التمارين للحد من تورم الكاحل والركبتين

نصحت خبيرة تغذية بضرورة العمل على ممارسة مجموعة من التمارين من أجل الحد من تورم الكاحل وتيبس الظهر والركبتين.

وقالت روجوتا ديويكار، إن هناك 3 تمارين للجزء السفلي من الجسم يمكن ممارستها للحد من مضاعفات تورم الكاحل، مشيرة إلى أن هذه التمرينات تكمن أهميتها في أنها تأتي في وقت غير فيه سيناريو العمل من المنزل أسلوب حياتنا جميعا بشكل تام، بحسب موقع ndtv.

ومع قضاء المزيد من الوقت جالسا وقلة الوقت المخصص للتمارين البدنية، أصبح الكثيرون أكثر عرضة للتصلب وآلام الجسم.

تناولت إخصائية التغذية هذه المشكلة وقدمت حلولا في شكل إجراء تمارين صغيرة يمكن القيام بها في منتصف العمل نفسه.

استهدفت التمارين الجزء السفلي من الجسم، الركبة والساقين والقدمين. وقالت ديويكار في منشور عبر حسابها في Instagram إن هذه التمارين ستوفر الراحة من آلام الظهر والكاحل.

قم بتمرين عضلات الجسم السفلية بتمارين الإطالة هذه:

لكل 30 دقيقة من الجلوس، يوصى بالوقوف لمدة 3 دقائق على الأقل.

1.اُمدد أصابع قدميك: أثناء الجلوس لفترات أطول، تصبح أرجلنا متيبسة. يُنصح بتمديد أصابع القدم إلى أقصى حد ممكن لتحقيق أقصى قدر من الاسترخاء.

2.اُمدد أصابع قدميك لأعلى: حافظ على الجزء المسطح من القدمين على الأرض ومد أصابع القدم لأعلى.

3. اُشدد أصابع قدميك تماما على الحائط: أوضحت ديويكار كيف يمكننا استخدام جدار في منزلنا لتمديد أرجلنا. تمسكت بالجدار ومدت أصابع قدمها تماما، مع دفع ظهرها للخارج.