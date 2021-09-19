الروماني كوزمين يضع شرطان للموافقة على تدريب النصر

الروماني كوزمين يضع شرطان للموافقة على تدريب النصر

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الروماني كوزمين يضع شرطان للموافقة على تدريب النصر

الروماني كوزمين يضع شرطان للموافقة على تدريب النصر
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محررو المناطق

كشفت مصادر عن وضع المدرب الروماني أولاريو كوزمين شرطين للموافقة على تدريب الفريق الأول لنادي النصر، خلفاً للمدرب مارسيلو سيزار الذي أقالته إدارة النادي بسبب سوء الأداء والنتائج.

 

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الميدان الرياضي”، أن الروماني كوزمين اشترط الحصول على مبلغ 5 ملايين يورو، على أن يشمل العقد ثلاثة من مساعديه.

 

وكلفت إدارة نادي النصر، البرازيلي مارسيلو سيزار مساعد المدرب المُقال مانو مينيز بالإشراف على تدريب الفريق الأول بشكل مؤقت.

 

وكانت مصادر قد كشفت عن استقرار إدارة نادي النصر على تعيين المدرب الروماني أولاريو كوزمين مديراً فنياً للفريق الأول.

 

وأعلنت إدارة نادي النصر، بشكل رسمي إنهاء التعاقد رسميًا مع مدرب الفريق الأول البرازيلي مانو مينيز.

 

ويحتل فريق النصر المركز الثامن بجدول ترتيب فرق الدوري برصيد 6 نقاط من انتصارين فقط حققها في 4 مباريات خاضها حتى الآن.

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