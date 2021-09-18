رونالدو ولينجارد يقودان مانشستر يونايتد لفوز صعب على ويست هام

نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق فوز صعب على مضيفه ويست هام 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز برايتون على ليستر سيتي 2 / 1.

وتقدم ويستهام في الدقيقة 30 بهدف جاء من تصويبة لسعيد بن رحلة اصطدمت بقدم رافاييل فاران وتعادل مانشستر يونايتد عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 35، قبل أن يسجل جيسي لينجارد هدف الفوز في الدقيقة 82.

وأهدر مارك نوبل لاعب ويستهام ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف ليفربول، فيما توقف رصيد ويستهام عند ثماني نقاط في المركز الثامن.