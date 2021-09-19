متحدث الملكية الفكرية: في هذه الحالات يتم الموافقة على طلب الترخيص الإجباري

أكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، ياسر الحكمي، أن الترخيص الإجباري هو وثيقة تسمح للغير باستغلال براءة الاختراع دون إذن مالكها وفق أحكام خاصة بذلك.

وأوضح المتحدث أن الهيئة نشرت هذه القواعد منذ بداية الجائحة في 13 أبريل عام 2020.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات فيروس كورونا، اليوم (الأحد)، أن الموافقة على طلب الترخيص الإجباري تأتي إذا كان لحالة طارئة عامة أو لحاجة ملحة جداً.

وأشار إلى أن التوصل للقاحات بهذه السرعة تم من خلال أبحاث وتطوير من قبل الشركات المتخصصة، مؤكدًا أنه تم حماية نتائج أبحاثها من خلال عدد من الأنظمة المتعلقة بالملكية الفكرية.

واستعرض الحكمي موقف المملكة في اجتماع مجلس اتفاقية الجوانب التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في منظمة التجارة العالمية، حيث دعت المملكة إلى تحمل الدول مسؤولية التغلب على هذا الوباء بجعل اللقاحات متاحة للجميع وبأسعار معقولة، والتأكد من أن الملكية الفكرية لا تشكل عقبة أمام تعزيز إنتاج اللقاحات لأغراض غير تجارية وضمان الوصول العادل إليها في جميع أنحاء العالم.

ولفت إلى أن المملكة حثت جميع الدول على المضي قدما نحو المفاوضات القائمة بشأن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات المتعلقة بفيروس كورونا، كذلك حث الدول التي بها مقر الشركات المصنعة للقاحات على تسهيل نقل التقنية للدول الراغبة في تصنيع اللقاح لديها.