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باحث أمني: الجرائم تزيد مع زيادة عدد مخالفي أنظمة الإقامة والعمل (فيديو)

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باحث أمني: الجرائم تزيد مع زيادة عدد مخالفي أنظمة الإقامة والعمل (فيديو)

باحث أمني: الجرائم تزيد مع زيادة عدد مخالفي أنظمة الإقامة والعمل (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1031951

قال د. بركة الحشان، الباحث الأمني، إن نسبة الجرائم والخطر الأمني تزيد مع زيادة عدد مخالفي أنظمة الإقامة والعمل.

وأضاف الحشان، خلال حديثه لقناة الإخبارية، اليوم الأحد، أن عددا من المهاجرين يحاولون التسلل والدخول في سوق الغمل بالمملكة.

وتابع: “تقوم أجهزة الامن بالقبض عليهم لأن وجودهم يؤثر على اقتصاد المملكة، وأمن المملكة والأمن الاجتماعي فكلما ازداد نسبة المخالفين ونسبة المقيمين بإقامات غير شرعية، تزداد معها نسبة المخالفات والجرائم مثل السرقة والغش التجاري بالإضافة إلى أنهم يعملون ضد الاقتصاد ،وضد الآمن الوطني”.

ولفت الباحث إلى أنه تم ضبط 16.466 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وعدد إجمالي من ضبطوا خلال محاولاتهم عبر الحدود 304 مخالفين، وتم ضبط 21شخصا محاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وأكمل، قد تكون بعض عمليات التسلل مقصودة فقد يحاول مليشيا الحوثي تهريب الإثيوبين أو عملائهم إلى أرض المملكة، وهذا  يشكل خطراً أمني مؤكدا أن انتشار الإقامة غير النظامية تشكل ظاهرة إجرامية فيها جرائم متعددة كبيرة جداً من الاتجار بالبشر إلى تجارة المخدرات إلى تجارة الغش التجاري.

وأوضح أنه تم ضبط عدد66.956 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإجمالي من يتم اخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 84,038 مخالفا.

 

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