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وزير الخارجية: نعمل مع الشركاء على ضمان حفاظ طالبان على التزامتها

وزير الخارجية: نعمل مع الشركاء على ضمان حفاظ طالبان على التزامتها

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وزير الخارجية: نعمل مع الشركاء على ضمان حفاظ طالبان على التزامتها

وزير الخارجية: نعمل مع الشركاء على ضمان حفاظ طالبان على التزامتها
http://almnatiq.net/?p=1031953
محررو المناطق

أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اليوم الأحد، أن المملكة ستعمل مع شركاء دوليين لضمان أن تحافظ طالبان على التزاماتها.

 

وشدد خلال مقابلة مع صحيفة هندية، على سعي المملكة مع الشركاء على ضرورة عدم قطع المساعدات عن أفغانستان.

 

والتقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية جمهورية الهند سوبراهمانيام جايشانكر، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الهندية نيودلهي.

 

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين والشعبين الصديقين، وبحث أوجه تعزيز العمل المشترك والتنسيق الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكل ما من شأنه يعزز الأمن والسلم الدوليين.

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