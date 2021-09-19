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مختص: تراجع ملحوظ بدرجات الحرارة في الرياض خلال الأيام المقبلة (فيديو)

مختص: تراجع ملحوظ بدرجات الحرارة في الرياض خلال الأيام المقبلة (فيديو)

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مختص: تراجع ملحوظ بدرجات الحرارة في الرياض خلال الأيام المقبلة (فيديو)

مختص: تراجع ملحوظ بدرجات الحرارة في الرياض خلال الأيام المقبلة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1031957
محررو المناطق

توقع المختص بالطقس نزيه الحيزان، أن تشهد الرياض خلال الأيام القليلة المقبلة انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة.

 

وقال الحيزان في مداخل مع قناة “الإخبارية”، إن مناخ المملكة يمر بفترة خريفية ومرحلة انتقالية إلى فصل الصيف، وسط تراجع في درجات الحرارة الكبرى، حيث ستتراوح بالرياض بين 35 إلى 39 درجة.

 

ولفت إلى أن انخفاض درجات الحراراة يأتي جراء تسرب رياح شمالية من مصادر باردة شمال الجزيرة العربية، متوقعاً هطول أمطار جنوب غرب منطقة الرياض، وجنوب مكة المكرمة، وجنوب المدينة المنورة ابتداءً من يوم غدٍ الإثنين.

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