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دراسة: الطلاق يؤثر على الرجال أكثر من النساء (فيديو)

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دراسة: الطلاق يؤثر على الرجال أكثر من النساء (فيديو)

دراسة: الطلاق يؤثر على الرجال أكثر من النساء (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1031960

سلط برنامج “سيدتي” المذاع على روتانا خليجية، الضوء على دراسة أمريكية حديثة تؤكد أن الطلاق يؤثر على الرجال أكثر من النساء، وقالت  مقدمة البرنامج أن تأثير الطلاق يكون أكثر على الرجل، كما أنه يؤثر على الأطفال.

وأوضحت أنه وفقا لدراسة جديدة صادرة عن جامعة كاليفورنيا فإن الرجل أكثر تأثيراً بالانفصال عن زوجته، وقالت الدراسة ان ٦٩ %من حالات الطلاق تصير بناء على رغبة النساء، وهذا ما يجعل تأثير الطلاق أكبر على الرجال، ويجعله يضطر للطلاق عكس الزوجة التي تطلب الطلاق  وعندها خطة لحياتها الجديدة بدون رجل.

وتابعت: “وهناك وجهة رأي آخر وهو تأثيره على الزوجة أكبر من الزوج بسبب عدم تحمل مسؤولية بعض الأزواج ،فيلجأ لتطليق زوجته في حين أنها تريد استڤرار الاسرة،خاصة لو عندها أطفال.

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