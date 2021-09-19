احدث الأخبار

شاب يروي قصة تعرضه للإعاقة بسبب دواء أخذته والدته أثناء فترة حملها (فيديو)
محليات
 المرور: ضبط 1224 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة
أبرز المواد
 السجن 7 سنوات لشخص أطلق النار داخل محطة وقود بالرياض
أبرز المواد
 موظفة بشركة سفريات تنهب 288 ألف يورو من أموال رونالدو
أبرز المواد
 الباحة تتصدر.. “الصحة” تكشف نسب المحصنين في مناطق المملكة
منوعات
 وصفة سحرية لاستخدام الفلفل الأسود في إنقاص الوزن في 7 خطوات
منوعات
 دراسة: الطلاق يؤثر على الرجال أكثر من النساء (فيديو)
منوعات
 تفكيك شبكة ألغام حوثية بمطاحن البحر الأحمر في الحديدة (فيديو)
دولي
 رسمياً.. تأجيل مباراتي النصر والهلال أمام الطائي والفيحاء
الرياضة
 وزير الخارجية: نعمل مع الشركاء على ضمان حفاظ طالبان على التزامتها
أهم الاخبار
 مختص: تراجع ملحوظ بدرجات الحرارة في الرياض خلال الأيام المقبلة (فيديو)
محليات
 باحث أمني: الجرائم تزيد مع زيادة عدد مخالفي أنظمة الإقامة والعمل (فيديو)
أبرز المواد
شاب يروي قصة تعرضه للإعاقة بسبب دواء أخذته والدته أثناء فترة حملها (فيديو)

شاب يروي قصة تعرضه للإعاقة بسبب دواء أخذته والدته أثناء فترة حملها (فيديو)

محليات
المرور: ضبط 1224 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة

المرور: ضبط 1224 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة

أبرز المواد
السجن 7 سنوات لشخص أطلق النار داخل محطة وقود بالرياض

السجن 7 سنوات لشخص أطلق النار داخل محطة وقود بالرياض

أبرز المواد
موظفة بشركة سفريات تنهب 288 ألف يورو من أموال رونالدو

موظفة بشركة سفريات تنهب 288 ألف يورو من أموال رونالدو

أبرز المواد

وصفة سحرية لاستخدام الفلفل الأسود في إنقاص الوزن في 7 خطوات

وصفة سحرية لاستخدام الفلفل الأسود في إنقاص الوزن في 7 خطوات
http://almnatiq.net/?p=1031962

نشر موقع تايمز أوف أنديا، وصفة سحرية لاستخدام الفلفل الأسود في النظام الغذائي من أجل حرق الدهون وإنقاص الوزن.

وقال الموقع إن الفلفل الأسود غني بالفيتامينات مثل فيتامين A، وفيتامين سي، وكذلك غني بالمعادن والكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم.

وبحسب التقرير، يساعد الفلفل الأسود على خسارة وزنك؛ حيث يحتوي على مادة البيبيرين، وهو مركب يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، ويسهم في منع تراكم الدهون، فضلًا عن عمله على تركيز الكولسترول، وحرق السعرات الحرارية بسرعة أكبر.

ولخسارة وزنك من خلال ريجيم الفلفل الأسود، اتبع الخطوات التالية:

1. إضافة ملعقة وربع الملعقة من الفلفل الأسود والليمون للماء المغلي وتناوله خلال الوجبات.

2. إضافة ملعقة من الفلفل مع كوب من الماء الدافئ مع إضافة ملعقة من العسل الأبيض.

3. يمكنك إضافة ربع ملعقة من الفلفل الأسود إلى قطع البطيخ وخفقه جيدا بالخلاط وتناوله مثلجا.

4. يمكنك إدراجه بكل وجباتك خلال اليوم، فعليك تناول ملعقة أو ملعقتين منه بشكل يومي.

5. يمكنك تناول شاي الفلفل الأسود الذى يمكن تحضيره من خلال كوب من الشاي الأخضر المضاف إليه الزنجبيل المطحون + نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

6. يمكنك مضغ ملعقتين إلى ثلاث ملاعق من الفلفل الأسود مباشرة على معدة فارغة كل صباح.

7. يمكنك استخدام زيت الفلفل الأسود، وإضافة قطرة واحدة منه إلى كوب من الماء، لتناوله قبل الإفطار.

روابط ذات صلة

موظفة بشركة سفريات تنهب 288 ألف يورو من أموال رونالدو

موظفة بشركة سفريات تنهب 288 ألف يورو من أموال رونالدو
الباحة تتصدر.. “الصحة” تكشف نسب المحصنين في مناطق المملكة

الباحة تتصدر.. “الصحة” تكشف نسب المحصنين في مناطق المملكة
دراسة: الطلاق يؤثر على الرجال أكثر من النساء (فيديو)

دراسة: الطلاق يؤثر على الرجال أكثر من النساء (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*