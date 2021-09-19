وصفة سحرية لاستخدام الفلفل الأسود في إنقاص الوزن في 7 خطوات

نشر موقع تايمز أوف أنديا، وصفة سحرية لاستخدام الفلفل الأسود في النظام الغذائي من أجل حرق الدهون وإنقاص الوزن.

وقال الموقع إن الفلفل الأسود غني بالفيتامينات مثل فيتامين A، وفيتامين سي، وكذلك غني بالمعادن والكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم.

وبحسب التقرير، يساعد الفلفل الأسود على خسارة وزنك؛ حيث يحتوي على مادة البيبيرين، وهو مركب يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، ويسهم في منع تراكم الدهون، فضلًا عن عمله على تركيز الكولسترول، وحرق السعرات الحرارية بسرعة أكبر.

ولخسارة وزنك من خلال ريجيم الفلفل الأسود، اتبع الخطوات التالية:

1. إضافة ملعقة وربع الملعقة من الفلفل الأسود والليمون للماء المغلي وتناوله خلال الوجبات.

2. إضافة ملعقة من الفلفل مع كوب من الماء الدافئ مع إضافة ملعقة من العسل الأبيض.

3. يمكنك إضافة ربع ملعقة من الفلفل الأسود إلى قطع البطيخ وخفقه جيدا بالخلاط وتناوله مثلجا.

4. يمكنك إدراجه بكل وجباتك خلال اليوم، فعليك تناول ملعقة أو ملعقتين منه بشكل يومي.

5. يمكنك تناول شاي الفلفل الأسود الذى يمكن تحضيره من خلال كوب من الشاي الأخضر المضاف إليه الزنجبيل المطحون + نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

6. يمكنك مضغ ملعقتين إلى ثلاث ملاعق من الفلفل الأسود مباشرة على معدة فارغة كل صباح.

7. يمكنك استخدام زيت الفلفل الأسود، وإضافة قطرة واحدة منه إلى كوب من الماء، لتناوله قبل الإفطار.