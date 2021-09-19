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رسمياً.. تأجيل مباراتي النصر والهلال أمام الطائي والفيحاء

رسمياً.. تأجيل مباراتي النصر والهلال أمام الطائي والفيحاء
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محررو المناطق

قررت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين، على تأجيل مواجهتي الطائي والنصر، والفيحاء والهلال، وإقامتها في موعد لاحق.

 

وأعلنت اللجنة، إقامة مباراتي أبها والنصر، والحزم والهلال يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر الجاري.

 

كما قررت إقامة مباراة الشباب والفيحاء يوم الجمعة الموافق 1 أكتوبر المقبل.

 

وكانت تقارير صحفية، قد كشفت عن تقديم إدارة الهلال خطاب رسمي إلى لجنة المسابقات طلبت فيه تأجيل مباراتي فريقها أمام الفيحاء في 28 من الشهر الجاري، وأمام الحزم في الثاني من أكتوبر القادم.

 

وتأتي رغبة الهلال في تأجيل المباراتين من أجل الاستعداد والتجهيز لمباراة الدور نصف النهائي بدوري أبطال آسيا.

 

ويعاني الهلال من غياب بعض لاعبيه بسبب الإصابات المتلاحقة، فيما يمر النصر بمرحلة صعبة في ظل إقالة مدربه مانو مينيز من تدريب الفريق الأول وتعيين مساعده سيزار بشكل مؤقت لحين الاستقرار على مدرب جديد.

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