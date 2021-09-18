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تفكيك شبكة ألغام حوثية بمطاحن البحر الأحمر في الحديدة (فيديو)

تفكيك شبكة ألغام حوثية بمطاحن البحر الأحمر في الحديدة (فيديو)

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تفكيك شبكة ألغام حوثية بمطاحن البحر الأحمر في الحديدة (فيديو)

تفكيك شبكة ألغام حوثية بمطاحن البحر الأحمر في الحديدة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1031977
محررو المناطق

تمكنت قوات الجيش اليمني، من تفكيك شبكة ألغام من مخلفات مليشيا الحوثي التي زرعتها بمطاحن البحر الأحمر في الحديدة.

 

وتحوي مطاحن البحر الأحمر، مخازن برنامج الأغذية العالمي التي يتم من خلالها توزيع المواد الغذائية على أسر الحديدة.

 

وتواصل مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، زرع العبوات الناسفة والألغام في مناطق الحديدة.

 

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