تفكيك شبكة ألغام حوثية بمطاحن البحر الأحمر في الحديدة (فيديو)

محررو المناطق

تمكنت قوات الجيش اليمني، من تفكيك شبكة ألغام من مخلفات مليشيا الحوثي التي زرعتها بمطاحن البحر الأحمر في الحديدة.

وتحوي مطاحن البحر الأحمر، مخازن برنامج الأغذية العالمي التي يتم من خلالها توزيع المواد الغذائية على أسر الحديدة.

وتواصل مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، زرع العبوات الناسفة والألغام في مناطق الحديدة.