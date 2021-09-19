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الباحة تتصدر.. “الصحة” تكشف نسب المحصنين في مناطق المملكة

الباحة تتصدر.. “الصحة” تكشف نسب المحصنين في مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=1031987

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن نسب المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا في كافة مناطق المملكة حتى الآن.

 

وتصدرت منطقة الباحة، مناطق المملكة في نسبة المحصنين بجرعتين من لقاحات فيروس كورونا، حيث حققت 65.1 %.

 

وحلت منطقة الرياض في المرتبة الثانية بنسبة 64.8 %، والشرقية ثالثة بنسبة 64.1 %، وسجلت مكة المكرمة نسبة 57.6%، فيما سجلت عسير 54.9%، تلتها القصيم بنسبة 53.2%.

 

وسجلت منطقة جازان 52.5%، وتبوك 51.4%، والمدينة المنورة 49.8%، وحائل 49.6%، والحدود الشمالية 48.9%، ونجران 46.5%، والجوف 46.1%.

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