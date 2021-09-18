احدث الأخبار

موظفة بشركة سفريات تنهب 288 ألف يورو من أموال رونالدو
أبرز المواد
 الباحة تتصدر.. “الصحة” تكشف نسب المحصنين في مناطق المملكة
منوعات
 وصفة سحرية لاستخدام الفلفل الأسود في إنقاص الوزن في 7 خطوات
منوعات
 دراسة: الطلاق يؤثر على الرجال أكثر من النساء (فيديو)
منوعات
 تفكيك شبكة ألغام حوثية بمطاحن البحر الأحمر في الحديدة (فيديو)
دولي
 رسمياً.. تأجيل مباراتي النصر والهلال أمام الطائي والفيحاء
الرياضة
 وزير الخارجية: نعمل مع الشركاء على ضمان حفاظ طالبان على التزامتها
أهم الاخبار
 مختص: تراجع ملحوظ بدرجات الحرارة في الرياض خلال الأيام المقبلة (فيديو)
محليات
 باحث أمني: الجرائم تزيد مع زيادة عدد مخالفي أنظمة الإقامة والعمل (فيديو)
أبرز المواد
 متحدث الملكية الفكرية: في هذه الحالات يتم الموافقة على طلب الترخيص الإجباري
أبرز المواد
 رونالدو ولينجارد يقودان مانشستر يونايتد لفوز صعب على ويست هام
أبرز المواد
 الروماني كوزمين يضع شرطان للموافقة على تدريب النصر
الرياضة
موظفة بشركة سفريات تنهب 288 ألف يورو من أموال رونالدو

موظفة بشركة سفريات تنهب 288 ألف يورو من أموال رونالدو

أبرز المواد
الباحة تتصدر.. “الصحة” تكشف نسب المحصنين في مناطق المملكة

الباحة تتصدر.. “الصحة” تكشف نسب المحصنين في مناطق المملكة

منوعات
وصفة سحرية لاستخدام الفلفل الأسود في إنقاص الوزن في 7 خطوات

وصفة سحرية لاستخدام الفلفل الأسود في إنقاص الوزن في 7 خطوات

منوعات
دراسة: الطلاق يؤثر على الرجال أكثر من النساء (فيديو)

دراسة: الطلاق يؤثر على الرجال أكثر من النساء (فيديو)

منوعات

موظفة بشركة سفريات تنهب 288 ألف يورو من أموال رونالدو

موظفة بشركة سفريات تنهب 288 ألف يورو من أموال رونالدو
http://almnatiq.net/?p=1031991

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المحترف في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، لواقعة احتيال استمرت 3 سنوات، خسر خلالها 288 ألف يورو.

وتمكنت موظفة في شركة سفريات يتعامل معها كريستيانو رونالدو منذ فترة طويلة من اختلاس مبلغ 288 ألف يورو من حساباته البنكية على مدار 3 سنوات، مستغلة قدرتها على الوصول لبيانات البطاقات البنكية للنجم البرتغالي المخضرم، بحسب صحيفة “جورنال دي نوتيسياس” البرتغالية.

وقامت الموظفة صاحبة الـ53 عاما بسرقة أموال كريستيانو عن طريق شراء 200 رحلة باسمه رغم عدم قيامه بأي منها.

جدير بالذكر أن رونالدو ليس المتضرر الوحيد من عملية الاختلاس التي قامت بها الموظفة المذكورة، حيث قامت أيضا بسرقة وكيل أعماله خورخي مينديز، واللاعبين ناني ومانويل فرنانديز.

وأشارت الصحيفة إلى أن الموظفة حُكم عليها في عام 2017 بالسجن لمدة 4 سنوات من قبل محكمة في مدينة “بورتو” البرتغالية.

ويقوم حاليا رئيس وكالة السفريات بتعويض رونالدو وباقي المتضررين بسلسلة من المدفوعات الشهرية لم يتم الإعلان عن قيمتها.

ويعد رونالدو صاحب الـ36 عاما أحد أغنى الرياضيين في العالم حاليا، بفضل الرواتب وعوائد الرعاية الضخمة التي يحصل عليها، بجانب أرباح أعماله الاستثمارية في مختلف المجالات، ويقترب صافي ثروته من مبلغ مليار يورو.

روابط ذات صلة

سطوا على منزل وسلبوا 30 ألف ريال.. شرطة مكة تضبط 6 مقيمين بجدة

سطوا على منزل وسلبوا 30 ألف ريال.. شرطة مكة تضبط 6 مقيمين بجدة
ضبط «موظف مزيف» استولى على 164 ألف ريال من مؤسسة بالظهران

ضبط «موظف مزيف» استولى على 164 ألف ريال من مؤسسة بالظهران
شرطة الشرقية تطيح بـ ١٠ وافدين تورطوا في سلب مليون ريال من مواطن

شرطة الشرقية تطيح بـ ١٠ وافدين تورطوا في سلب مليون ريال من مواطن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*