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شاب يروي قصة تعرضه للإعاقة بسبب دواء أخذته والدته أثناء فترة حملها (فيديو)

شاب يروي قصة تعرضه للإعاقة بسبب دواء أخذته والدته أثناء فترة حملها (فيديو)

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شاب يروي قصة تعرضه للإعاقة بسبب دواء أخذته والدته أثناء فترة حملها (فيديو)

شاب يروي قصة تعرضه للإعاقة بسبب دواء أخذته والدته أثناء فترة حملها (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1032001
محررو المناطق

روى الشاب عبدالإله باوزير، عن تسبب دواء أخذته والدته خلال فترة الحمل في إصابته بإعاقة منذ ولادته.

 

وقال الشاب عبدالإله باوزير خلال إحدى حلقات برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن إعاقته كانت بسبب حصول الوالدة على دواء بالخطأ أثناء فترة الحمل.

 

ولفت إلى أن هذا الدواء تأخذه السيدات أثناء فترة الحمل، والطبيب أخبره منذ فترة قريبة بأن هذا الدواء هو سبب الإعاقة.

 

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