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السجن 7 سنوات لشخص أطلق النار داخل محطة وقود بالرياض

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النيابة العامة السعودية
http://almnatiq.net/?p=1032005

قال مصدر مسؤول بالنيابة العامة بأن التحقيقات في قضية اعتداء شخص على أحد الوافدين بالضرب وإطلاق النار على قدمه في إحدى محطات الوقود بمحافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض، أثبتت ارتكاب الجاني الفعل المحرَّم شرعًا، والمجرَّم نظامًا؛ وتم إقامة الدعوى العامة أمام المحكمة المختصة، وطالبت النيابة العامة بإيقاع أقصى العقوبات بحقه.

وقال المصدر إنه صدر الحكم من المحكمة المختصة بإدانته بما نُسب إليه، والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، وغرامة مالية، ومصادرة السلاح المستخدَم في الجريمة.

وأكد المصدر أن النيابة العامة ستطالب بأشد العقوبات لكل مَن تسوّل له نفسه ترويع الآمنين والاعتداء عليهم، وستقدمهم بكل حزم للقضاء؛ لينالوا الجزاء الرادع.

وشدَّد المصدر على أن استخدام الأسلحة من غير المصرَّح لهم، وفي غير الأماكن المخصصة لها، أو إشهارها، أو التهديد بها، يُعدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

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