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اكتشاف عقار جديد قد يقضي على سرطان الثدي..ماهي التفاصيل؟

اكتشاف عقار جديد قد يقضي على سرطان الثدي..ماهي التفاصيل؟
http://almnatiq.net/?p=1032012

أعلنت شركة “أسترازينيكا” عن اكتشاف عقار جديد يمكن أن يعالج أحد أشكال سرطان الثدي، موضحة أن العقار المسمى “Enhertu” أظهر انخفاضا بنسبة 72 بالمئة في خطر تطور المرض أو الوفاة لدى النساء المصابات بسرطان الثدي النقيلي الإيجابي (HER2)، مقارنة مع أدوية أخرى، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقالت الشركة إن تجربة العقار شملت حوالي 500 مريض في دول متعددة في آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية، أن العقار “يساهم في تحسين معدل البقاء على قيد الحياة”، وتم عرض النتائج خلال ندوة رئاسية في مؤتمر الجمعية الأوروبية لطب الأورام (ESMO) 2021.

وأكدت الشركة أن هذه النتائج “ليست نهائية ولم تنضج بعد”، مما يعني أن المزيد من التجارب والاختبارات ستجرى في الفترة القادمة.

وقالت سوزان غالبريث، نائبة الرئيس التنفيذي لقسم البحث والتطوير في علم الأورام: “نتائج اليوم رائدة”.

وأضافت “عقار إنهرتو حسّن معدل البقاء على قيد الحياة بثلاث مرات، كما رفع معدل مكافحة المرض بنسبة تتجاوز 95 في المئة، مقارنة بـ77 في المئة لعقار تراستوزوماب إمتانسين”.

وتابعت: “تمثل هذه البيانات غير المسبوقة نقلة نوعية محتملة في علاج سرطان الثدي النقيلي الإيجابي HER2، وتوضح قدرة Enhertu على تغيير حياة المزيد من المرضى في مرحلة العلاج المبكر”.

 

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