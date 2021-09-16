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استشاري مخ وأعصاب: الزهايمر قد يصيب الشباب بسن الـ 30 لهذا السبب (فيديو)

استشاري مخ وأعصاب: الزهايمر قد يصيب الشباب بسن الـ 30 لهذا السبب (فيديو)

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استشاري مخ وأعصاب: الزهايمر قد يصيب الشباب بسن الـ 30 لهذا السبب (فيديو)

استشاري مخ وأعصاب: الزهايمر قد يصيب الشباب بسن الـ 30 لهذا السبب (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1032021

قال د. محمد القويفلي، استشاري طب المخ والاعصاب، إنه من الممكن إصابة الشباب بالزهايمر في عمر مبكر من قبل سن الـ65 ويعود ذلك لأسباب وراثية.

وأضاف ” القويفلي” خلال حديثه لبرنامج “يا هلا ” على قناة “روتانا خليجية”، اليوم الأحد: “إذا كانت هناك جينات في الأسرة فمن الممكن أن يصاب الشخص بالزهايمر في سن الـ 30″، موضحا أن هناك أمراضا ترجح الإصابة بالزهايمر في سن مبكرة وأبرزها متلازمة داون.

وتابع: “الإصابات بسن الثلاثين والأربعين تكون عادة لأسباب وراثية وتمثل 5%، حيث أن الزهايمر أحد أمراض الخرف وهناك أمراض أخرى يمكن أن تصيب صغار السن مثل ضمور الفص الأمامي والصدغي وأسبابها ضمور خلايا المخ لأسباب وراثية أو بيئية”.

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