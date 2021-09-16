استشاري مخ وأعصاب: الزهايمر قد يصيب الشباب بسن الـ 30 لهذا السبب (فيديو)

قال د. محمد القويفلي، استشاري طب المخ والاعصاب، إنه من الممكن إصابة الشباب بالزهايمر في عمر مبكر من قبل سن الـ65 ويعود ذلك لأسباب وراثية.

وأضاف ” القويفلي” خلال حديثه لبرنامج “يا هلا ” على قناة “روتانا خليجية”، اليوم الأحد: “إذا كانت هناك جينات في الأسرة فمن الممكن أن يصاب الشخص بالزهايمر في سن الـ 30″، موضحا أن هناك أمراضا ترجح الإصابة بالزهايمر في سن مبكرة وأبرزها متلازمة داون.

وتابع: “الإصابات بسن الثلاثين والأربعين تكون عادة لأسباب وراثية وتمثل 5%، حيث أن الزهايمر أحد أمراض الخرف وهناك أمراض أخرى يمكن أن تصيب صغار السن مثل ضمور الفص الأمامي والصدغي وأسبابها ضمور خلايا المخ لأسباب وراثية أو بيئية”.