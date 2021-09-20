هل يستطيع متلقي لقاح كورونا التبرع بالدم؟..الصحة تجيب

أكد وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، أن التبرع بالدم لا يؤثر على فعالية أو مأمونية اللقاحات، وأوضح أن متلقي لقاح كورونا يمكنه التبرع بالدم مباشرةً بعد أخذه للقاح.

وقال “عسيري” أنه يمكن التبرع بالدم ومشتقاته في نفس يوم التطعيم أو قبله أو بعده دون أن يحدث تأثيراً على فعالية اللقاح أو مأمونيته، موضحا أن الحجامة ليس له أي تأثير نهائياً على عمل اللقاحات”، وفقا لـ”أخبار 24″.

يُشار إلى أنه تم تداول استغلال بعض متخصصي الحجامة شائعات خطر لقاح كورونا، فأصبحوا يدعون القدرة على إخراجه من الجسم مباشرة بعد التطعيم.