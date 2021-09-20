شاهد.. خبير أمراض معدية: التطعيم الكامل ضد كورونا قد يتطلب 3 جرعات

قال انتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، إن التطعيم الكامل ضد كورونا قد يتطلب 3 جرعات.

وأكد ” فاوتشي” خلال حديثه لقناة “العربية”، أنه يجري الآن فحص النتائج للأشخاص الذين تلقوا جرعة ثانية من لقاح جونسون، أو جرعة معززة من لقاح موديرنا من أجل تقديمها لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” بهدف تقييم وفحص النتائج وإصدار القرار حول ما إذا كانت الجرعة المعززة “الثالثة” ضرورية لمقاومة فيروس كورونا وتحوراته.