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الكشف عن أسباب عدم اعتماد جرعة مُعززة للقاح كورونا للجميع بأمريكا

الكشف عن أسباب عدم اعتماد جرعة مُعززة للقاح كورونا للجميع بأمريكا

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الكشف عن أسباب عدم اعتماد جرعة مُعززة للقاح كورونا للجميع بأمريكا

الكشف عن أسباب عدم اعتماد جرعة مُعززة للقاح كورونا للجميع بأمريكا
http://almnatiq.net/?p=1032047
محررو المناطق

أعلن مستشارو اللقاحات في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، رفض توصية الوكالة بالموافقة على جرعات معززة لفيروس “كورونا”.

 

وسجل المستشارون توصية بإمكانية الاستخدام الطارئ للجرعة المعززة للأشخاص الذين تخطوا الـ65 عامًا من العمر أو أكبر، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وغيرهم من الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالعدوى في العمل.

 

وأرجع المستشارون هذا الرفض إلى 5 أسباب تضمنت عدم التعجل في هذا الأمر؛ كون جرعتين من اللقاح تحمي من الأمراض الخطيرة.

 

وشملت الأسباب عدم وجود أدلة كافية لتبرير الحقن المُعززة للجميع، وكذلك الحاجة إلى مزيد من الدراسات ودقة في الاستنتاجات الخاصة بها، إلى جانب وجود قلق من التهاب عضلة القلب والتهاب الشغاف بسبب الجرعة الثالثة.

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