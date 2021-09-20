“هيئة الأمر بالمعروف” :إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة العامة للتوعية التفاعلية المستدامة بأعمال الحج والعمرة

أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، بديوان الرئاسة اليوم المرحلة الثانية من مبادرة الرئاسة العامة للتوعية التفاعلية المستدامة في أعمال الحج والعمرة والزيارة (نقاط البث المتنقلة)، التي تساهم في التوعية خلال مواسم الحج والعمرة والزيارة، وتنظمها الأمانة العامة لوحدة الحج والعمرة بالرئاسة العامة، وذلك من خلال أجهزة مطورة توفر خدمات الشبكات اللاسلكية WiFi المجانية، والتي تتيح الاستفادة من مواد الرئاسة العامة التوعوية المسموعة والمقروءة والمرئية وتحميلها ومشاركتها.

وتغطي الأجهزة نطاق بث يشمل أبرز المواقع التي يرتادها الحاج أو المعتمر أو الزائر، بمدى يصل إلى (٣٥٠) متراً، وتخدم أكثر من ١٠٠ جهاز ذكي في آنٍ واحد.

وأوضح الرئيس العام خلال التدشين أن ما تحظى به الرئاسة العامة من دعم وتأييد من ولاة أمرنا يساهم في استمرار الرئاسة العامة بأعمالها والقيام بمهامها واختصاصاتها لتحقيق رسالة الرئاسة وتحصيل أهدافها ومقاصدها على الوجه الشرعي.

وبين أن الرئاسة العامة لها مشاركات كبيرة وواضحة في مجال الحج والعمرة والزيارة .

وأردف بقوله: هناك -ولله الحمد- أعمال كبيرة في تطوير هذه المشاركات والأعمال، واستثمار كبير للتقنية في المجال التوعوي والتوجيهي لأعمال الحج والعمرة والزيارة.

وأضاف الدكتور السند في ختام كلمته: نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان خير الجزاء على ما تلقاه الرئاسة من دعم وتشجيع ومتابعه لأعمالها ومبادراتها وفعالياتها.