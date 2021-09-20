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حالة الطقس اليوم .. سحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للأتربة تضرب هذه المناطق

حالة الطقس اليوم .. سحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للأتربة تضرب هذه المناطق
http://almnatiq.net/?p=1032073

أعلن المركز الوطني للأرصاد، منذ قليل، تقريرًا بشأن حال الطقس المتوقعة اليوم الاثنين، حيث تكون سماء غائمة جزئيًا على طول القطاع الغربي والاجزاء الجنوبية من وسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران.

وأضاف “الوطني للأرصاد” في تقريره، أنه من المتوقع تكّون السحب الرعدية الممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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