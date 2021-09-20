احدث الأخبار

أول أزمات ميسي مع باريس سان جيرمان.. المدرب يكشف التفاصيل 
أبرز المواد
 “الأعلى للقضاء”: اختصاص ديوان المظالم بالنظر في طلبات التعويض عن الإيقاف أو المنع من السفر
أبرز المواد
 استشاري يكشف عن مكمل غذائي يحتاجه مرضى السكر والضغط
أبرز المواد
 هل يمكن للوافد المُرحل العودة مرة أخرى بتأشيرة جديدة؟.. “الجوازات” تُجيب
أبرز المواد
 أبرزها الإقلاع عن التدخين.. 9 طرق للتحكم بأعراض متلازمة القولون العصبي
أبرز المواد
 يبدأ اليوم.. “الحصيني” يوضح خصائص موسم “الزبرة”
أبرز المواد
 “الأرصاد” تحذر: 9 مناطق تشهد موجة طقس سيئ خلال الساعات المقبلة
أبرز المواد
 حالة الطقس اليوم .. سحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للأتربة تضرب هذه المناطق
أبرز المواد
 شاهد.. خبير أمراض معدية: التطعيم الكامل ضد كورونا قد يتطلب 3 جرعات
أبرز المواد
 هل يستطيع متلقي لقاح كورونا التبرع بالدم؟..الصحة تجيب
أبرز المواد
 الكشف عن أسباب عدم اعتماد جرعة مُعززة للقاح كورونا للجميع بأمريكا
صحة
 استشاري مخ وأعصاب: الزهايمر قد يصيب الشباب بسن الـ 30 لهذا السبب (فيديو)
أبرز المواد
أول أزمات ميسي مع باريس سان جيرمان.. المدرب يكشف التفاصيل 

أول أزمات ميسي مع باريس سان جيرمان.. المدرب يكشف التفاصيل 

أبرز المواد
“الأعلى للقضاء”: اختصاص ديوان المظالم بالنظر في طلبات التعويض عن الإيقاف أو المنع من السفر

“الأعلى للقضاء”: اختصاص ديوان المظالم بالنظر في طلبات التعويض عن الإيقاف أو المنع من السفر

أبرز المواد
استشاري يكشف عن مكمل غذائي يحتاجه مرضى السكر والضغط

استشاري يكشف عن مكمل غذائي يحتاجه مرضى السكر والضغط

أبرز المواد
هل يمكن للوافد المُرحل العودة مرة أخرى بتأشيرة جديدة؟.. “الجوازات” تُجيب

هل يمكن للوافد المُرحل العودة مرة أخرى بتأشيرة جديدة؟.. “الجوازات” تُجيب

أبرز المواد

“الأرصاد” تحذر: 9 مناطق تشهد موجة طقس سيئ خلال الساعات المقبلة

“الأرصاد” تحذر: 9 مناطق تشهد موجة طقس سيئ خلال الساعات المقبلة
http://almnatiq.net/?p=1032075
المناطق - واس:
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا حذر فيه من حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين، حيث تتعرض عدة مناطق في المملكة، إلى هطول أمطار رعدية وهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك خلال الساعات المقبلة.
قال المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن منطقة جازان “أبو عريش، الحرث، الدائر، الريث، فيفا، هروب” تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية، بينما تشهد مناطق الرياض “الخرج، الدلم، الرين، حريملاء، حوطة بني تميم، الدوادمي، عفيف، السليل، وادي الدواسر”، والشرقية “النعيرية، قرية العليا”، ومكة المكرمة “الخرمة، المويه، تربة، رنية”، وعسير “بيشة، تثليث، طريب”، والمدينة المنورة “المهد، وادي الفرع”، ونجران “بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، نجران، يدمة”، هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدني في مدى الرؤية الأفقية.
وأشار إلى أن هناك رياحًا نشطة وسحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية على مناطق مكة المكرمة “أضم، العرضيات، ميسان”، والباحة “العقيق، الباحة، بلجرشي”، وجازان “أحد المسارحة، الطوال، صامطة، ضمد”، وعسير “أبها، الحرجة، النماص، تنومة، خميس مشيط”.

روابط ذات صلة

حالة الطقس اليوم .. سحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للأتربة تضرب هذه المناطق

حالة الطقس اليوم .. سحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للأتربة تضرب هذه المناطق
الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة عسير حتى الـ 7 مساءً

الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة عسير حتى الـ 7 مساءً
الأرصاد: تكوّن ضباب على محافظة ينبع

الأرصاد: تكوّن ضباب على محافظة ينبع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*