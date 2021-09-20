“الأرصاد” تحذر: 9 مناطق تشهد موجة طقس سيئ خلال الساعات المقبلة

المناطق - واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا حذر فيه من حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين، حيث تتعرض عدة مناطق في المملكة، إلى هطول أمطار رعدية وهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك خلال الساعات المقبلة.

قال المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن منطقة جازان “أبو عريش، الحرث، الدائر، الريث، فيفا، هروب” تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية، بينما تشهد مناطق الرياض “الخرج، الدلم، الرين، حريملاء، حوطة بني تميم، الدوادمي، عفيف، السليل، وادي الدواسر”، والشرقية “النعيرية، قرية العليا”، ومكة المكرمة “الخرمة، المويه، تربة، رنية”، وعسير “بيشة، تثليث، طريب”، والمدينة المنورة “المهد، وادي الفرع”، ونجران “بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، نجران، يدمة”، هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدني في مدى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن هناك رياحًا نشطة وسحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية على مناطق مكة المكرمة “أضم، العرضيات، ميسان”، والباحة “العقيق، الباحة، بلجرشي”، وجازان “أحد المسارحة، الطوال، صامطة، ضمد”، وعسير “أبها، الحرجة، النماص، تنومة، خميس مشيط”.