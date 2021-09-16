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أول أزمات ميسي مع باريس سان جيرمان.. المدرب يكشف التفاصيل 

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أول أزمات ميسي مع باريس سان جيرمان.. المدرب يكشف التفاصيل 

أول أزمات ميسي مع باريس سان جيرمان.. المدرب يكشف التفاصيل 
http://almnatiq.net/?p=1032083
محررو المناطق

بدأت مشاكل النجم العالمي ليونيل ميسي مع فريق باريس سان جيرمان عقب رفضه مصافحة مدربه ماوريسيو بوكيتينيو عقب تبديله في لقطة مثيرة للجدل.

 

وخرج المدرب عن صمته، ليؤكد أن السبب الذي دفعه لتغيير نجم الفريق في الدقيقة 76 حين كان يبحث عن هدف الفوز في “كلاسيكو الكرة الفرنسية” بين سان جيرمان وليون، وأنه يتخذ قراراته وفقا لمصلحة الفريق.

 

وأضاف بوكيتينو في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، عند سؤاله عن التبديل: “أتخذ قرارات لمصلحة الفريق، في بعض الأحيان تعجب هذه القرارات اللاعبين وفي أحيان أخرى لا تعجبهم، لكنني هنا لأتخذ القرارات ويجب أن أفعل ذلك”، حسب قوله.

 

وكان قد خرج النجم الأرجنتيني من الملعب وعلامات عدم الرضا بادية على وجهه وتوجه نحو دكة البدلاء رافضا مصافحة مدربه، قبل أن يتبادل بعض الأحاديث مع زملائه.

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