يبدأ اليوم.. “الحصيني” يوضح خصائص موسم “الزبرة”

محررو المناطق

يبدأ اليوم الإثنين موسم الزبرة، وهو النجم الثالث من سهيل والنجم الثاني من الخريف، ويستمر لمدة 13 يومًا.

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، عبرحسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه في بداية موسم الزبرة يكون فصل الخريف فلكيًا في النصف الشمالي من الأرض، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، حيث تتعامد الشمس ظاهريًّا قادمة من شمال السماء متجهة نحو الجنوب على خط الاستواء.

وأشار إلى أن من خصائصه أن يبرد الليل، ويتلطف الجو في أول النهار مع بقاء الجو حارًّا نسبيًا وسطه، كما أنه في موسم الزبرة يتساوى الليل والنهار، ويُرى نجم سهيل بالبصر.

وأوضح “الحصيني” أنه يستمر صرام النخيل ويكثر جذاذه، ويطيب فيه أكل الرمان، ويستمر فيه غرس النخيل وزراعة الخضار، وفيه هجرة القماري، والمطر في غالبه غزير إذا ما قدر الله فيه مطر.

2-من خصائصه أن يبرد الليل،ويتلطف الجو في أول النهار،مع بقاء الجو حارًّا نسبياً وسطه

في الزبرة يتساوى الليل والنهار

يُرى نجم سهيل بالبصر

يستمر صرام النخيل ويكثر جذاذه

يطيب فيه أكل الرمان

يستمر فيه غرس النخيل وزراعةالخضار

فيه هجرة القماري

المطر في غالبه غزير اذا ما قدر الله فيه مطر pic.twitter.com/tqa4T5j7jf — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) September 19, 2021