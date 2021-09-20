أبرزها الإقلاع عن التدخين.. 9 طرق للتحكم بأعراض متلازمة القولون العصبي

محررو المناطق

كشفت وزارة الصحة العمانية عن تفاصيل متلازمة القولون العصبي، مؤكد علي أن هذه المتلازمة تُعتبر من الاضطرابات الشائعة للجهاز الهضمي التي تصيب الأمعاء الغليظة “القولون”.

وقالت وزارة الصحة العمانية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه من الممكن لهذا الاضطراب أن يسبب تقلصات في البطن، إلى جانب تغيرات في حركة الجهاز الهضمي، مثل الإسهال، والإمساك، أو كلاهما.

ورغم عدم وجود سبب واضح للإصابة بهذا المرض، إلا أن الوزارة أشارت إلى إمكانية التحكم بأعراضه.

إليك 9 طرق للتحكم بأعراض متلازمة القولون العصبي: