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أبرزها الإقلاع عن التدخين.. 9 طرق للتحكم بأعراض متلازمة القولون العصبي

أبرزها الإقلاع عن التدخين.. 9 طرق للتحكم بأعراض متلازمة القولون العصبي
http://almnatiq.net/?p=1032087
محررو المناطق

كشفت وزارة الصحة العمانية عن تفاصيل متلازمة القولون العصبي، مؤكد علي أن هذه المتلازمة تُعتبر من الاضطرابات الشائعة للجهاز الهضمي التي تصيب الأمعاء الغليظة “القولون”.

 

وقالت وزارة الصحة العمانية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه من الممكن لهذا الاضطراب أن يسبب تقلصات في البطن، إلى جانب تغيرات في حركة الجهاز الهضمي، مثل الإسهال، والإمساك، أو كلاهما.

 

ورغم عدم وجود سبب واضح للإصابة بهذا المرض، إلا أن الوزارة أشارت إلى إمكانية التحكم بأعراضه.

 

إليك 9 طرق للتحكم بأعراض متلازمة القولون العصبي:

  • تجنب الأطعمة والمشروبات التي قد تهيج القولون، مثل: الشاي، والقهوة، ومشروبات الطاقة (لما تحتوي عليه من كافيين)، والمحليات الصناعية، والأطعمة مرتفعة الدهون
  • الحد من التوتر عن طريق التنفس العميق والاسترخاء
  • الحرص على تناول وجبات الطعام بانتظام
  • تجنب الأطعمة التي تزيد الغازات
  • تجنب بعض الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات التي يصعب هضمها
  • الإقلاع عن التدخين
  • الإكثار من شرب السوائل، وخاصةً الماء
  • الحذر عند تناول منتجات الألبان للمصابين بحساسية اللاكتوز
  • ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم

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