احدث الأخبار

بعد 40 عاما من الانقطاع .. “سلوى العماني” تعود إلى مقاعد الدراسة بعمر الـ68
أبرز المواد
 أول أزمات ميسي مع باريس سان جيرمان.. المدرب يكشف التفاصيل 
أبرز المواد
 “الأعلى للقضاء”: اختصاص ديوان المظالم بالنظر في طلبات التعويض عن الإيقاف أو المنع من السفر
أبرز المواد
 استشاري يكشف عن مكمل غذائي يحتاجه مرضى السكر والضغط
أبرز المواد
 هل يمكن للوافد المُرحل العودة مرة أخرى بتأشيرة جديدة؟.. “الجوازات” تُجيب
أبرز المواد
 أبرزها الإقلاع عن التدخين.. 9 طرق للتحكم بأعراض متلازمة القولون العصبي
أبرز المواد
 يبدأ اليوم.. “الحصيني” يوضح خصائص موسم “الزبرة”
أبرز المواد
 “الأرصاد” تحذر: 9 مناطق تشهد موجة طقس سيئ خلال الساعات المقبلة
أبرز المواد
 حالة الطقس اليوم .. سحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للأتربة تضرب هذه المناطق
أبرز المواد
 شاهد.. خبير أمراض معدية: التطعيم الكامل ضد كورونا قد يتطلب 3 جرعات
أبرز المواد
 هل يستطيع متلقي لقاح كورونا التبرع بالدم؟..الصحة تجيب
أبرز المواد
 الكشف عن أسباب عدم اعتماد جرعة مُعززة للقاح كورونا للجميع بأمريكا
صحة
بعد 40 عاما من الانقطاع .. “سلوى العماني” تعود إلى مقاعد الدراسة بعمر الـ68

بعد 40 عاما من الانقطاع .. “سلوى العماني” تعود إلى مقاعد الدراسة بعمر الـ68

أبرز المواد
أول أزمات ميسي مع باريس سان جيرمان.. المدرب يكشف التفاصيل 

أول أزمات ميسي مع باريس سان جيرمان.. المدرب يكشف التفاصيل 

أبرز المواد
“الأعلى للقضاء”: اختصاص ديوان المظالم بالنظر في طلبات التعويض عن الإيقاف أو المنع من السفر

“الأعلى للقضاء”: اختصاص ديوان المظالم بالنظر في طلبات التعويض عن الإيقاف أو المنع من السفر

أبرز المواد
استشاري يكشف عن مكمل غذائي يحتاجه مرضى السكر والضغط

استشاري يكشف عن مكمل غذائي يحتاجه مرضى السكر والضغط

أبرز المواد

بعد 40 عاما من الانقطاع .. “سلوى العماني” تعود إلى مقاعد الدراسة بعمر الـ68

بعد 40 عاما من الانقطاع .. “سلوى العماني” تعود إلى مقاعد الدراسة بعمر الـ68
http://almnatiq.net/?p=1032112
محررو المناطق

عادت المواطنة “سلوى العماني” إلى التعليم بعد نحو 40 عام من الانقطاع عن الدراسة، لتثبت تفوقها على اقرانها في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام.

 

وتزوجت العماني في سن الثامنة عشر وهو ما منعها من إكمال الرحلة التعليمية، برغم أن الشغف العلمي ظل يلازمها طوال السنوات الماضية، ونجحت في العودة في سن 68، متحدية كل الظروف.

 

وقالت العماني في تصريحات صحفية، أنها كانت تحب التعليم، وخصوصا دراسة المواد العلمية، وأنها سعت لتحقيق هذا الهدف، لذا التحقت بمدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومدارس الكبيرات، بعدها تواصلت مع الجهات المختصة في وزارة التعليم من أجل مواصلة دراستها حتى ولو كان ذلك يعني البدء من الصفر.

 

وأوضحت العماني بأنها نجحت في الانضمام للصف الثاني المتوسط، ثم التحقت بثانوية الكبيرات وتخرجت بمعدل عالٍ، ومنها التحقت بكلية الآداب قسم علم الاجتماع، بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وتمكنت من التفوق على زميلاتها في الدفعة بتحقيق أعلى معدل تراكمي بقيمة 4.75 من أصل 5.0، متطلعة إلى استكمال هذا التفوق لحين تخرجها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*