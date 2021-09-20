بعد 40 عاما من الانقطاع .. “سلوى العماني” تعود إلى مقاعد الدراسة بعمر الـ68

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عادت المواطنة “سلوى العماني” إلى التعليم بعد نحو 40 عام من الانقطاع عن الدراسة، لتثبت تفوقها على اقرانها في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام.

وتزوجت العماني في سن الثامنة عشر وهو ما منعها من إكمال الرحلة التعليمية، برغم أن الشغف العلمي ظل يلازمها طوال السنوات الماضية، ونجحت في العودة في سن 68، متحدية كل الظروف.

وقالت العماني في تصريحات صحفية، أنها كانت تحب التعليم، وخصوصا دراسة المواد العلمية، وأنها سعت لتحقيق هذا الهدف، لذا التحقت بمدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومدارس الكبيرات، بعدها تواصلت مع الجهات المختصة في وزارة التعليم من أجل مواصلة دراستها حتى ولو كان ذلك يعني البدء من الصفر.

وأوضحت العماني بأنها نجحت في الانضمام للصف الثاني المتوسط، ثم التحقت بثانوية الكبيرات وتخرجت بمعدل عالٍ، ومنها التحقت بكلية الآداب قسم علم الاجتماع، بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وتمكنت من التفوق على زميلاتها في الدفعة بتحقيق أعلى معدل تراكمي بقيمة 4.75 من أصل 5.0، متطلعة إلى استكمال هذا التفوق لحين تخرجها.