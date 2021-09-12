“قانوني” يكشف عن حيل يلجأ إليها المشاهير لربح المال (فيديو)

محررو المناطق

كشف المستشار القانوني متعب العريفي، عن قيام بعض المشاهير باللجوء للأساليب الاستفزازية لمتابعيهم من أجل التكسب المادي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف العريفي في لقاء عبر برنامج “اليوم” عبر قناة “الإخبارية”، أن تلك الظاهرة لم يكن لها وجود في وقت سابق، لكن الآن أصبحت ظاهرة كبيرة.

وأوضح العريفي، بأنهم ساروا يتكسبون من خلال أعداد المتابعين والإعلانات، مشيرا إلى أنه يجب على المتابع أن يكون ذكي، وأن يتجنب المشاركة في تلك الظاهرة.