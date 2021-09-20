في 7 نقاط.. ماذا يحدث لجسمك حال التوقف عن تناول الملح؟

تتعدد فوائد التوقف عن تناول الملح بالنسبة لصحة الفرد والجسم على وجه العموم، حيث يساعد التوقف عن تناول الملح أو تقليل كميته في الطعام على تعزيز صحة الجسم، ولكنه قد يسبب التوقف عن تناول الملح بعض الاثار غير المتوقعة بالجسم.

وذكر موقع “ويب” ما يحدث في الجسم عند التوقف عن تناول الملح.

1. انخفاض ضغط الدم

يعد الصوديوم عنصر هام في تنظيم مستويات السوائل في الجسم والاحتفاظ بالماء، ولكن في حالة الإكثار منه سوف يسبب ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي فإن التوقف عن تناول الملح سوف يؤدي إلى انخفاض الضغط.

2. انخفاض مخاطر الإصابة بنوبات القلب

في حالة التوقف عن تناول الملح ينخفض ضغط الدم، وتنخفض معه مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية (Stroke).

3.التخلص من تجمع الماء في الجسم

في حالة تناول كميات كبيرة من الملح فسوف يحتفظ الجسم بنسبة كبيرة من الماء مما يؤدي إلى انتفاخ الجسم واحتباس السوائل، ويزداد وزن الجسم نتيجة تراكم السوائل فيه، وعلى العكس فقد يؤدي التوقف عن تناول الملح إلى فقدان الوزن المائي.

4. زيادة معدل الحرق

يتسبب الملح في إعاقة حرق الدهون في الجسم، وبالتالي فإن التوقف عن تناول الملح يضمن تعزيز عملية الحرق وفقدان الوزن الزائد، كما أن التوقف عن الملح يعني تجنب الأطعمة غير الصحية والتي يعد الملح مكون أساسي بها مما يساعد في التخلص من الوزن الزائد بشكل أسرع. أيضًا تتسب زيادة الملح في الطعام في فتح الشهية، وهو ما يؤدي إلى تناول كميات كبيرة من الطعام، والشعور بالجوع باستمرار، وبالتالي زيادة الوزن.

5. الحفاظ على صحة الكلى

لا تؤثر المستويات المرتفعة من الصوديوم على صحة القلب فحسب، بل يمكن أن تسبب ضررًا بأجزاء أخرى من الجسم وأبرزها الكلى، حيث يزيد من فرص تكون حصى الكلى، وقد يصل الأمر للإصابة بالفشل الكلوي، وهذا يعني أن التوقف عن تناول الملح قد يقلل من احتمالية الإصابة بأمراض الكلى وتكون الحصوات التي تسبب الشعور بآلام وتحتاج إلى تدخل طبي لعلاجها.

6. الحفاظ على صحة العظام

أيضًا من فوائد التوقف عن تناول الملح أنه يعمل على تعزيز صحة العظام وتقليل فرص الإصابة بهشاشة العظام؛ وذلك لأن الصوديوم يزيد من نشاط الكلى، أما في حالة التوقف عن تناول الملح فسوف يحتفظ الجسم بنسبة أكبر من الكالسيوم اللازم للحفاظ على صحة العظام والمفاصل والوقاية من المشكلات الصحية التي يمكن أن تصيبها.

7. تعزيز صحة الدماغ

يتسبب الصوديوم في تأثيرات سلبية على صحة الدماغ ويمكن أن يؤدي إلى ضعف الإدراك؛ وذلك لأنه يسبب انخفاض تدفق الدم بشكل طبيعي إلى الدماغ، وينتج عن هذا قلة التركيز وانخفاض القدرات العقلية، أما في حالة التوقف عن تناول الملح أو تناوله بكميات قليلة فسوف يزداد تدفق الدم اللازم لصحة الدماغ، ووقايتها من المشكلات الصحية المختلفة.