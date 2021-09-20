احدث الأخبار

أفضل 5 أنواع من الزيوت النباتية وكيفية استخدامها دون الإضرار بالصحة
أبرز المواد
 “الضمان الصحي”: زراعة وتقويم الأسنان مستثناة من التأمين إلا في هذه الحالة
أبرز المواد
 “قانوني” يكشف عن حيل يلجأ إليها المشاهير لربح المال (فيديو)
أبرز المواد
 في 7 نقاط.. ماذا يحدث لجسمك حال التوقف عن تناول الملح؟
أبرز المواد
 حقنة “إسكات الجينات”… ابتكار طبي جديد للقضاء على ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب والدماغ
أبرز المواد
 بعد 40 عاما من الانقطاع .. “سلوى العماني” تعود إلى مقاعد الدراسة بعمر الـ68
أبرز المواد
 أول أزمات ميسي مع باريس سان جيرمان.. المدرب يكشف التفاصيل 
أبرز المواد
 “الأعلى للقضاء”: اختصاص ديوان المظالم بالنظر في طلبات التعويض عن الإيقاف أو المنع من السفر
أبرز المواد
 استشاري يكشف عن مكمل غذائي يحتاجه مرضى السكر والضغط
أبرز المواد
 هل يمكن للوافد المُرحل العودة مرة أخرى بتأشيرة جديدة؟.. “الجوازات” تُجيب
أبرز المواد
 أبرزها الإقلاع عن التدخين.. 9 طرق للتحكم بأعراض متلازمة القولون العصبي
أبرز المواد
 يبدأ اليوم.. “الحصيني” يوضح خصائص موسم “الزبرة”
أبرز المواد
أفضل 5 أنواع من الزيوت النباتية وكيفية استخدامها دون الإضرار بالصحة

أفضل 5 أنواع من الزيوت النباتية وكيفية استخدامها دون الإضرار بالصحة

أبرز المواد
“الضمان الصحي”: زراعة وتقويم الأسنان مستثناة من التأمين إلا في هذه الحالة

“الضمان الصحي”: زراعة وتقويم الأسنان مستثناة من التأمين إلا في هذه الحالة

أبرز المواد
“قانوني” يكشف عن حيل يلجأ إليها المشاهير لربح المال (فيديو)

“قانوني” يكشف عن حيل يلجأ إليها المشاهير لربح المال (فيديو)

أبرز المواد
في 7 نقاط.. ماذا يحدث لجسمك حال التوقف عن تناول الملح؟

في 7 نقاط.. ماذا يحدث لجسمك حال التوقف عن تناول الملح؟

أبرز المواد

أفضل 5 أنواع من الزيوت النباتية وكيفية استخدامها دون الإضرار بالصحة

أفضل 5 أنواع من الزيوت النباتية وكيفية استخدامها دون الإضرار بالصحة
http://almnatiq.net/?p=1032144
تعددت أنواع الزيوت النباتية التي تستخدم للطهي، حيث كثرة أنواعها تجعلنا في حيرة من أمره حول اختيار النوع المناسب وحول معرفة أيها أفضل للجسم.
وفي هذا السياق، كشف مستخدم صيني عن خصائص عددًا من الزيوت النباتية وكيفية استخدام كل نوع دون الإضرار بالصحة، والتي جاءت كالتالي:
زيت الذرة
وهو غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية غير المشبعة، ويحتوي على سيتوستيرول وفوسفوليبيد، مما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول، كما أنه غني بالمواد المضادة للأكسدة التي تحافظ على نضارة البشرة.
زيت الصويا
يمنع استخدامه في درجات حرارة عالية، كالقلي لأنه يحتوي على عدد كبير من الفسفوليبيد، وهو مناسب لمرق اللحوم والأسماك ويمكن أن يضيف نكهة خاصة إليها.
زبدة الفول السوداني
يعزز هذا الزيت نكهة الطعام وهو مقاوم للأكسدة في درجات الحرارة العالية، وكما أنه يحتوي على الزنك، كما أنه يمنع الإصابة بتجلط الدم وتصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية.
زيت الزيتون
هو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، كما أنه يتميز بمقاومة عالية للحرارة ويمكن استخدامه لسلق أنواع مختلفة من اللحوم والخضروات وطبخها وطهيها على نار هادئة وشويها، وعند استهلاكه، فإنه لا يعطي الشعور الدهني المتأصل في أنواع الزيوت النباتية الأخرى.
زيت السمسم غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة وفيتامين (هـ) وحمض اللينوليك، كما أنه يحتوي زيت السمسم على المركبات الفينولية مثل السمسمولين والسمسمين.
كيف تستعمل الزيوت النباتية دون الإضرار بالصحة؟
1. لا تتجاوز المعدل اليومي من الزيوت النباتية.
2. لا تقتصر على نوع واحد من الزيت.
3. استخدام أنواع مختلفة من الزيوت لطرق الطهي المختلفة.
4. السيطرة دائما على درجة حرارة زيت التدفئة.
5. لا تتناول الزيت الفاسد.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*