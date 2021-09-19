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خبيرة تغذية تكشف كمية البطاطس التي يمكن تناولها دون الإضرار بالصحة

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خبيرة تغذية تكشف كمية البطاطس التي يمكن تناولها دون الإضرار بالصحة

خبيرة تغذية تكشف كمية البطاطس التي يمكن تناولها دون الإضرار بالصحة
http://almnatiq.net/?p=1032148
المناطق_ وكالات

حذرت خبيرة التغذية العالمية، الدكتورة تامارا بورنيتسيفا، في مركز البحوث الفدرالية للتغذية والتكنولوجيا الحيوية، من كمية البطاطس التي يمكن تناولها دون الإضرار بالصحة، وأفضل طريقة لتحضير أطباقها.

 

وقالت الخبيرة الروسية، في حديث لراديو “سبوتنيك”، إن البطاطس مادة غذائية، ولكن يجب تحديد كمية البطاطس التي نتناولها.

 

وأضافت الخبيرة، أنه بالنسبة للشخص السليم لا توجد قيود على تناول البطاطس حيث يمكنه تناولها يوميا دون أي ضرر للجسم. ويستغرق هضم النشا الموجود في البطاطس فترة طويلة، ما يمنع حدوث قفزات مفاجئة في مستوى السكر بالدم. ولكن يجب الأخذ بالاعتبار مستوى النشاط البدني، كما يجب عدم الإفراط بتناول البطاطس مساء.

 

وأوضحت، بأن البطاطس غنية بالنشا والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والكالسيوم ومجموعة فيتامينات بما فيها فيتامين C.

 

وأشارت الخبيرة، إلى أن هناك طرقا معينة لتحضير أطباق البطاطس، تسمح بالحفاظ على أكبر نسبة من المواد الموجودة فيها.

 

وأكملت، “أفضل طرق تحضير البطاطس هي الشواء والسلق دون تقشيرها. لأن توزيع المواد المغذية والمعادن في البطاطس غير متساو، ومعظمها بالقرب من القشرة. لذلك لا ينصح بنقع البطاطس فترة طويلة”.

 

وبينت، أن أسوأ طبق بطاطس، هو البطاطس المقلية. لأن المعالجة الحرارية تدمر جميع العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن تقريبًا. وبسبب طريقة الطهي هذه، تبقى كمية كبيرة من الدهون في البطاطس”.

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