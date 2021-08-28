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“الضمان الصحي”: زراعة وتقويم الأسنان مستثناة من التأمين إلا في هذه الحالة

“الضمان الصحي”: زراعة وتقويم الأسنان مستثناة من التأمين إلا في هذه الحالة

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“الضمان الصحي”: زراعة وتقويم الأسنان مستثناة من التأمين إلا في هذه الحالة

“الضمان الصحي”: زراعة وتقويم الأسنان مستثناة من التأمين إلا في هذه الحالة
http://almnatiq.net/?p=1032153
محررو المناطق
قال مجلس الضمان الصحي، إن زرع الأسنان أو تقويمها أو تركيب جسور ثابتة أو متحركة غير مشمول بالتأمين، ما عدا ما نتج عن حادث.
وأوضح “الضمان الصحي”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردًا على استفسار من مواطن بشأن هل يشمل تلبيس الأسنان تأمين؟ لأنه بعد علاج العصب قال الطبيب إنه لا يشمل العلاج؟
وأجاب “الضمان الصحي” عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “تستثني وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة جميع التكاليف المتعلقة بزرع الأسنان أو تركيب الأسنان الاصطناعية أو الجسور الثابتة أو المتحركة أو التقويم باستثناء تلك التي نتجت عن حادث”.

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