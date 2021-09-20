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“الأرصاد”: هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة جازان

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“الأرصاد”: هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة جازان

“الأرصاد”: هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=1032159
المناطق - واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في طقس اليوم الاثنين على منطقة جازان، تعرضها إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات أبو عريش، والحرث، والدائر، والريث، وفيفا، وهروب، واحد المسارحة، و الطوال، و صامطة، و ضمد، و المناطق المفتوحة و الطرق السريعة، موضحًا أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

 

كما توقع تكَون سماء غائمة جزئيًا على طول القطاع الغربي والاجزاء الجنوبية من وسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران، مضيفًا أنه من المتوقع تكّون السحب الرعدية الممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة.

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