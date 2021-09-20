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“الأرصاد” تحذر: رياح مثيرة للأتربة تضرب منطقة نجران

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“الأرصاد” تحذر: رياح مثيرة للأتربة تضرب منطقة نجران

“الأرصاد” تحذر: رياح مثيرة للأتربة تضرب منطقة نجران
http://almnatiq.net/?p=1032161
المناطق - واس:
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات ثار، وحبونا، وبدر الجنوب، وخباش، ويدمة، موضحًا أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.
كما توقع تكون سماء غائمة جزئيًا على طول القطاع الغربي والاجزاء الجنوبية من وسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران.
وأضاف “الوطني للأرصاد” في تقريره، أنه من المتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة.

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