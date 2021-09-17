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هل المخالفات على سجل الزوج تمنع نقل الكفالة؟.. الجوازات ترد

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هل المخالفات على سجل الزوج تمنع نقل الكفالة؟.. الجوازات ترد

هل المخالفات على سجل الزوج تمنع نقل الكفالة؟.. الجوازات ترد
http://almnatiq.net/?p=1032170
محررو المناطق

قالت المديرية العامة للجوازات، إن التعليمات تشترط خلو السجل من الملاحظات والمخالفات لإتمام أي من الإجراءات الجديدة.

 

جاء ذلك خلال الرد على مستفيد عبر حساب الجوازات الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

 

وقال المستفيد: “لي أكثر من أسبوعين حاب أعرف من الجوازات هل المخالفات على سجل الزوج وإيقاف الخدمات تمنع نقل كفالة زوجة مقيمة على كفالة زوجها، وصلني فقط رد بالطلبات ولم يفيدوني بالباقي بخصوص المخالفات وإيقاف الخدمات أفيدوني”.

 

لترد الجوازات، بأن التعليمات تشترط خلو السجل من الملاحظات والمخالفات لإتمام أي من الإجراءات الجديدة

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