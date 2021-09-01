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ما هو الوقت الأمثل لشرب القهوة دون الإضرار بصحة الجسم؟

ما هو الوقت الأمثل لشرب القهوة دون الإضرار بصحة الجسم؟
http://almnatiq.net/?p=1032179
المناطق - وكالات:
يعتبر مشروب القهوة عادة يومية عند الكثيرين من عشاقها لكن ما هو الوقت الأنسب لتناول فنجان القهوة دون الإضرار بصحة الجسم؟
وفي هذا السياق، كشفت إيرينا ليزون أخصائية التغذية الروسية، عن أفضل وقت لتناول فنجان القهوة قائلةً: إن تناول القهوة في الصباح لن يضر بالصحة في حال شربها مع الطعام أو بعده.
وأوضحت أخصائية التغذية الروسية في تصريحات لها، أن شرب القهوة في النهار لا يجب أن يصبح بديلًا للعشاء أيضًا، إذ أن هذا المشروب لا يحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الإنسان، لكنه يمكن أن يكون وجبة خفيفة جيدة.
وأضافت: “لا ينصح بشربها قبل النوم بثلاث إلى أربع ساعات، ولذلك لأن لها تأثير محفز، موضحة الأشخاص القلقين الذين يعانون من اضطرابات النوم، فإن القهوة هي خيار الصباح فقط بالنسبة لهم.

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